﻿Eyüpsultan’daki fabrika yangını 9’uncu saatinde devam ediyor

İHA - Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesindeki araç filtreleri üreten fabrikada saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saattir süren çalışmalarına rağmen yangın tam olarak söndürülemedi.

Kayıp olan bir işçiyi arama çalışmaları da sürerken jandarma olay yeri inceleme ekipleri de fabrikada incelemelerde bulundu.

Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.