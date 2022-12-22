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Eyüpsultan’daki fabrika yangını 9’uncu saatinde devam ediyor

Eyüpsultan’da sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi 9 saattir sürüyor. Yangın, fabrikanın bazı bölümlerinde hala devam ediyor.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 23:38
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Eyüpsultan’daki fabrika yangını 9’uncu saatinde devam ediyor

Eyüpsultan’daki fabrika yangını 9’uncu saatinde devam ediyor
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İHA - Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesindeki araç filtreleri üreten fabrikada saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 9 saattir süren çalışmalarına rağmen yangın tam olarak söndürülemedi.

Kayıp olan bir işçiyi arama çalışmaları da sürerken jandarma olay yeri inceleme ekipleri de fabrikada incelemelerde bulundu.

Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

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