Ali Poyrazoğlu gözleri dolarak açıkladı: Yangın her şeyi aldı

Türkiye'nin en önemli tiyatro sanatçılarından Ali Poyrazoğlu'nun tiyatrosuna ait deposunda yangın çıktı. Depoda çıkan yangın sebebiyle ünlü sanatçı Poyrazoğlu büyük üzüntü yaşadı.

Poyrazoğlu, tiyatrosunun büyük deposunda çıkan yangını Twitter’da, kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Ali Poyrazoğlu yangını şu ifadelerle duyurdu:

"Canım çok sıkkın. 50 önce kurduğum tiyatromun büyük deposu yandı bugün. Bütün dekorlar, ses ışık sistemleri… Bir tiyatro müzesi için oluşturduğum 200 kukla, büyük bir maske koleksiyonu... Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı... Durmak yok. Yarın yeniden başlıyoruz"

Poyrazoğlu’nun ifadelerindeki tiyatro müzesi için oluşturduğu 200 kukla ile büyük bir maske koleksiyonunun da yok olduğu detayı dikkat çekti.

ALİ POYRAZOĞLU KİMDİR

Ali Poyrazoğlu 9 Temmuz 1946 tarihinde İstanbul’da doğdu. Poyrazoğlu sinema ve tiyatro oyuncusu, yazarı ve yönetmenidir. Kasım 2012'de UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olmuştur.

Ali Poyrazoğlu oyunculuk kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlamış, pek çok tiyatro oyununda oynamıştır. Çeviriler yapmış, yaptığı ilk çeviri kitabını Arslan Kaynardağ basmıştır. Eser, Luigi Pirandello'nun bir oyunuydu. Oynadığı tiyatrolar arasında Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu vardır. 1972 yılında Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu kurdu. New York Broadway'de sahnelen Pera Palas adlı oyunda İngilizce başrol oynadı.

Ali Poyrazoğlu, 70'li yıllarda TRT'de canlandırdığı "Ali Uyanık" tiplemesiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Halit Kıvanç'a yaptığı itirafta "TRT bizim için okul oldu. Benden canlı yayında skeç oynamamı istediler. Ben yaptığım işin sit-com olduğunu sonradan öğrendim. Ali Uyanık haksızlıklara karşı çıkan bir tiplemeydi." dedi.

80'li yıllarda çeşitli müzikallerde rol aldı. Yeşil Kabare'de sahne alırken, Adile Naşit, Yıldız Kenter, Zeki Müren, Müjdat Gezen, Ferdi Özbeğen, Sezen Aksu, Rasim Öztekin gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Ayşen Gruda, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün, Korhan Abay gibi isimlerle Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda yazıp yönettiği çeşitli oyunlarda birlikte rol aldı.

2013 yılında Akşam gazetesinden Olcay Ünal Sert'e konuşan Ali Poyrazoğlu; "Yeşil Kabare'yi borç harç açtım, dekorasyonu yaptım. Şaka, hiciv, alay, dram her şey mevcut ama stand-up yok o zamanlar, ayaküstü geyik, her şey mevcut." diyerek o dönemi anlattı.

2000'li yıllardan itibaren Bizim Sınıf, Ben Eskiden Küçüktüm, Sağlık Olsun, Havada Bulut, Ödünç Yaşamlar, Kobay, Eski Çamlar Bardak Oldu, Tak Tak Takıntı, Asi Kuş, Tamamla Bizi Ey Aşk adlı oyunlarda rol aldı. Ferhan Şensoy'un yazdığı, Ali Poyrazoğlu'nun yönettiği 'Bizim Sınıf' adlı oyunda eğitim sisteminin çürüyen yanlarını sorguladı. Poyrazoğlu bu oyunda Ayşen Gruda, Suzan Aksoy, Özdemir Çiftçioğlu, Onur Şenay, Özden Ayyıldız, Eser Ali Yıldırım ile başrolleri paylaştı. Poyrazoğlu, yazıp yönettiği 'Tamamla Bizi Ey Aşk' adlı oyunda başrolleri Şebnem Özinal ve Melih Ekener ile paylaşırken, "Aşk iki kişilik devrimci bir örgüttür" diyor.

Ali Poyrazoğlu, son olarak 'Tak Tak Takıntı' adlı oyunda Madam Arşaluz karakterini canlandırdı. Laurent Baffie'nin eserinden Türkçeye uyarlayarak yönettiği oyunda Melih Ekener, Hasan Akdemir, Eser Ali, Güneş Emir, Aylin Dönmez ve Güneş Berberoğlu ile başrolleri paylaştı.[10] Ali Poyrazoğlu genç sanatçıları bulup keşfetmesi ile de meşhurdur. Sanat dünyasına kazandırdığı isimler arasında Cem Özer, Korhan Abay, Levent Kazak, Levent Tülek, Peker Açıkalın, Nilüfer Açıkalın, Pelinsu Pir, Bora Akkaş, Burak Alkaş, Nur Gürkan, Eser Ali Yıldırım, Güneş Emir ve Hasan Akdemir yer almaktadır.

Ali Poyrazoğlu 2012 yılında, şef Gürer Aykal ile birlikte Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda (BİFO), Fransız besteci Georges Bizet'in Carmen operasından bölümleri yönetti. Sanatçı filarmoni orkestrası eşliğinde 'Asi Kuş' oyunundan aryalara da yer verirken sahne şovunu gerçekleştirdi. “Carmen” operasından seçtiği bölümleri yöneten Ali Poyrazoğlu, konserde “Asi Kuş oyunumu simgeliyor” dediği tüylü bir şapka taktı. Sanatçı, “Asi Kuş”u, insanların içindeki Carmen’i ortaya çıkarmaları, kadınların içlerindeki Carmen ile yüzleşmeleri, erkeklerin içlerindeki kadını tanıması, kadınların da içindeki erkeği keşfetmesi için yazdığını söyledi.

Sinemaya 1970'te başladı. Ancak 1970'lerin ortasında Türk Sinemasına damga vuran seks filmleri furyasına katıldı. Bu dönemde sadece iki yıl içinde Hop Dedik Kazım, Kadınlar Hayır Derse, Çapkın Kızlar, Canavar Cafer, Deli Deli Tepeli, Çukulata Sevgilim, Kazım'a Ne Lazım, Beş Atış Yirmibeş, Bir Baba Hindi, Çılgın Gençlik, Çilli Yavrum Çilli, Çin İşi Japon İşi, Elma Şekeri, Kokla Beni Melahat, Bulunmaz Uşak, Kayıkçının Küreği, Çifte Kavrulmuş, Mahallede Şenlik Var, Namus Belası, Ne Alsan İki Buçuk gibi filmlerde rol aldı. Ancak daha sonra Yeşilçam'dan tamamen uzaklaştı. Uzun süre sonra 1986'da Asiye Nasıl Kurtulur adlı filmle sinemaya döndü.

Mazhar Alanson'la başrolünü paylaştığı ve döneminde oldukça konuşulan bu komedi filminde Şeytan rolündeydi. Arkadaşım Şeytan ile 1989'da 2. Ankara Film Şenliği'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu; 9 filmindeki rolüyle ise 2003'te 8. Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Ali Poyrazoğlu, 9, O Şimdi Asker, Abdülhamit Düşerken gibi sinema filmlerinin ardından son olarak 2013 yılında Erkekler adlı filmde başrol oynamıştır.