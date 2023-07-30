Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilen eyyam-ı bahur sıcaklarının Türkiye’de ne zaman son bulacağı merak ediliyor. Peki, Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?

EYYAM-I BAHUR NE DEMEK?

Eyyam- bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen isimdir. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir.

Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. Türkçede kullanılan eyyamıbahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

EYYAMIBAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyamıbahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Eyyam-I Bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir.