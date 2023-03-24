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Ezan okunurken su içilir mi? İftarda ezan okunurken oruç açılır mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girildiği bu aralar Ramazanda orucu bozan durumlar tekrar gündeme geldi. Özellikle ezan okunurken su içmenin doğru olup olduğu merak ediliyor. Peki, ezan okunurken su içilir mi? İftarda ezan okunurken oruç açılır mı?

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 12:08
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Ezan okunurken su içilir mi? İftarda ezan okunurken oruç açılır mı?

Ezan okunurken su içilir mi? İftarda ezan okunurken oruç açılır mı?
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Ramazan ayında oruç ve ibadete yönelik pek çok konu araştırılıyor. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Ramazanda ezan okunurken su içmenin veya yemek yemenin doğru olup olmadığına dair bir açıklama paylaştı. Peki, ezan okunurken su içilir mi? İftarda oruç ezan okunurken açılır mı?

Ramazan ayında oruç ve ibadete ilişkin merak edilen pek çok konu oluyor. Bunlardan biri de oruç açma şekli. Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla "ezan okunurken su içmek, yemek yemek orucu bozar mı?" sorusuna yanıt verdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun oruç hakkında yaptığı açıklamada;

‘’Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.’’

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