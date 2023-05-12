Ezgi Şenler'in yeni projesi belli oldu

atv'de başlayacak yaz dizisi Üvey Anne'nin başrol kadrosuna bir yıldız isim daha katıldı. Projeye Ezgi Şenler dahil oldu.

Ezgi Şenler'in yeni projesi belli oldu

atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Üvey Anne’ dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Üvey Anne dizinin başrol kadrosuna Ezgi Şenler, Nisan Gencer karakteriyle katıldı.

ezgi-senler-in-yeni-projesi-belli-oldu-huanx.jpg

Yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki, duygu dünyasını çok iyi kontrol eden Nisan Gencer karakterine hayat verecek olan Ezgi Şenler, yeni rolüyle sevenlerini heyecanlandırdı. Böylece dizinin başrol kadrosu Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan ve Ezgi Şenler olarak şekillendi.

ezgi-senler-in-yeni-projesi-belli-oldu-wvx4h.jpg

Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı ‘Üvey Anne’nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor.

Üvey Anne yakında atv’de başlıyor.

ezgi-senler-in-yeni-projesi-belli-oldu-xvq2o.jpg

NİSAN GENCER KARAKTER ANALİZİ

Özel bir kolejde son sınıfta okuyan nam-ı diğer “olgun ruh” Nisan, doğduğu günden beri hep yaşından olgun davranışlar sergilemiş, okul yıllarında sırf bu yüzden yaşıtlarını hep çocuk gibi bularak kendinden büyüklerle arkadaş olmuştur. Müziğe annesi gibi yeteneği vardır ve annesinden aldığı dersler sayesinde çok iyi piyano çalmakta aynı zamanda sesi çok güzel olduğu için Ege’yle birlikte kurdukları grupta şarkı söylemektedir.

ezgi-senler-in-yeni-projesi-belli-oldu-nnxm3.jpg

Analitik zekâsı yüksektir ve daima hata yapmamaya çalışır. Duygularını çok iyi kontrol eder. Mesafeli görüntüsünün ardında sevgi dolu, iyicil bir kalp yatar. Hayvanları, doğayı sever ve korur. İlk tanıdığında onu soğuk bulanlar yakınlaştıkça ne kadar sıcak ve sevgi dolu olduğunu anlayabilirler. Duygusal sezgileri çok yüksektir. Zaten bu sebeple Serap’ı daha yakından tanımaya başladıkça onun gerçek niyetini ilk sezecek olan kişidir.

Çocuk yaşlarından beri tanıdığı Cem’i ağabey olarak gördüğünü zannederken annesini kaybettikten sonra yaşadığı duygusal boşluğu ve evde yaşanan sorunları paylaştığı Cem’in yakınlığı, ona karşı hislerinin evrildiğini fark etmesine sebep olacaktır.

Tek amacı kardeşleri ve babasına annesinin yokluğunu hissettirmemek olan Nisan, Serap’ın kendisinden rol çaldığını düşünerek ona kızsa da zamanla sezgilerinde yanılmadığını ve Serap’ın asıl niyetinin o eve yerleşmek olduğunu anlayıp onunla ezeli bir rekabete girecektir!

İlgili Haberler
Ezgi Şenler trafikte Hatay plakalı aracı durdurup bakın ne yaptı
Öne Çıkanlar
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kahreden paylaşım
Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kahreden paylaşım
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Son Haberler
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Ece Üner tv100 seçim gecesine hazırlanıyor. Seçim sonuçları, anlık veri ve grafiklerle tv100 ekranlarında olacak Güncel
Ece Üner tv100 seçim gecesine hazırlanıyor. Seçim sonuçları, anlık veri ve grafiklerle tv100 ekranlarında olacak
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birlikte gençlere seslendi Siyaset
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birlikte gençlere seslendi
Sürgünler Kraliçesi Aysel Sadak aday gösterilmedi ama Kılıçdaroğlu için kapı kapı gezip oy istedi Güncel
Sürgünler Kraliçesi Aysel Sadak aday gösterilmedi ama Kılıçdaroğlu için kapı kapı gezip oy istedi
Erling Haaland yılın futbolcusu seçildi! Spor
Erling Haaland yılın futbolcusu seçildi!
Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler?
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt Güncel
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt