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Ezgi Şenler trafikte Hatay plakalı aracı durdurup bakın ne yaptı

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, Hatay'dan göç etmek zorunda kalan depremzede bir ailenin aracını trafikte görünce ne yaptığını anlattı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 13:29
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Oyuncu Ezgi Şenler trafikte Hatay plakalı aracı görünce bakın ne dedi

Ezgi Şenler trafikte Hatay plakalı aracı durdurup bakın ne yaptı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı.

Hatay'dan göç etmek zorunda zorunda kalan depremzede bir ailenin aracını trafikte gören oyuncu Ezgi Şenler ise yaşadığı olayı anlattı.

"BERABER İYİLEŞECEĞİZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şenler, Hatay plakalı araca trafikte selam vererek, "Hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Beraber iyileşeceğiz" dediğini dile getirdi.

"KALBİM HALA ACIYOR"

Ünlü oyuncu, "Bugün kırmızı ışıkta 31 plaka bir araç gördüm. Camı açıp, 'Geçmiş olsun' dedim. Amca teşekkür ettikten sonra, 'Artık evimiz yok, Ankara'ya geldik' dedi. 'Hoş geldiniz' dedim… Başımızın üstünde yeriniz var… Kalbim hala acıyor. Beraber iyileşeceğiz. Biz buradayız" ifadelerini kullandı.
 

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