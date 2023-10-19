Ezgi Şenler fobisini açıkladı

Ezgi Şenler başrolünde yer aldığı 'Serçenin Gözyaşı' filminin galasına sevgilisi Buray ile katıldı. Basın mensuplarına röportaj veren Şenler, fobisini de açıkladı.

Ezgi Şenler fobisini açıkladı

Gazeteci Ali Eyüboğlu’nun gerçek bir hikayeden kaleme aldığı ve 20 Ekim’de seyirciyle buluşacak Serçenin Gözyaşı filminin galası önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Başrol oyuncularından Ezgi Şenler, galaya sevgilisi Buray ile katıldı.

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SEVGİLİSİNİ ÖVDÜ

Gala gecesine el ele katılan ikiliden Buray, daha önce rol aldığı birkaç sette ziyaret ettiğini söylediği Şenler’e başarı diledi ve “Ezgi her işi dört dörtlük yapar. Müthiş bir iş yapacağına kuşku yok” dedi.

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Milliyet'in haberine göre; "Ezgi hanım ile gitmeyi istediğiniz bir ülke var mı?" sorusu üzerine Buray’a fırsat vermeden araya giren Ezgi Şenler, böcek fobisinin olduğunu söyleyip; "Böceklerin olmadığı her yer” cevabını verdi.

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"KONFORLU YERLERİ SEVİYOR"

Sevgilisinin bu sözleri üzerine maceraperest biri olduğunu söyleyen şarkıcı ardından “Ben biraz vahşi yaşamı ve otantik yerlere gitmeyi seviyorum. Ezgi konforlu yerleri seviyor. Önce Türkiye’ye görülecek yerlere gideceğiz, sonra dünyaya açılacağız" diye konuştu.

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