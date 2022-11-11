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  • Kemal Sunal'ın doğum gününde kızı Ezo'nun paylaşımı duygulandırdı. Babamı öperken çekilen son fotoğrafımız

Kemal Sunal'ın doğum gününde kızı Ezo'nun paylaşımı duygulandırdı. Babamı öperken çekilen son fotoğrafımız

3 Temmuz 2000 tarihinde uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 56 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal’ın bugün 78. doğum günü. Çocukları Ali Sunal ile Ezo Sunal, usta sanatçının 78. doğum gününü paylaştıkları fotoğraflarla kutlayıp özlemlerini dile getirdi. 

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:36
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Kemal Sunal'ın 78. doğum gününde kızı Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım! Babamı öperken çekilen son fotoğrafımız

Kemal Sunal'ın doğum gününde kızı Ezo'nun paylaşımı duygulandırdı. Babamı öperken çekilen son fotoğrafımız
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Tam 22 yıl önce aramızdan ayrılan Yeşilçam’ın efsanevi ismi Kemal Sunal’ın bugün 78. doğum günü. Ezo Sunal, babası Kemal Sunal ve abisi Ali Sunal ile birlikte yer aldığı karenin altına şu notu düştü:

"Ben de bu fotoğrafla kutlamak istedim doğum gününü… Sanırım babamı öperken çekilen son fotoğrafımız… Gülmekten de öpememişiz bile… Canım babam."

"ÖZLÜYORUM YAKIŞIKLIM"

Ali Sunal ise "Canım babam güzel babam sen hep bizimlesin gitmene hiç izin vermedi sevenlerin. Çocuklarımızı seni tanıtarak, anlatarak, büyütüyoruz hepimiz... İyi ki doğdun melek babam seni çok seviyor ve özlüyorum yakışıklım… " mesajını yayınladı.

"DAHA ÇOK GÜLECEKTİK"

Gül Sunal, hayat arkadaşı Kemal Sunal'ı yıllar önce çekilen fotoğraflarla andı:

"11 Kasım…
İyi ki doğdun Kemal… İyi ki varsın…
Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik…"
 

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mehmet
11.11.2022 13:47
yargı gereğini yapacaktır  
 
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