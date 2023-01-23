Güldür Güldür'ün Görgüsüz 'Alo Engin'i gerçek oldu. Dilan Polat paylaşım yaptı

Lüks yaşantısı ile dikkat çeken güzellik merkezi sahibi fenomen Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, gösterişli sürprizlerine bir yenisini daha ekledi.

"KOCAM BEY SÜRPRİZ YAPMIŞ"

Tatile gitmek için yanlış havaalanına giden Dilan Polat ve çocukları uçağı kaçırınca kızı "Anne gel gidelim işte" diyerek tepki gösterdi. Polat, kızının bu tepkisinin üzerine "Kızım nereye gidelim, ben sana helikopter mi getireceğim, jet mi getirceğim" cevabını verdi. Ardından paylaştığı videoda özel jete bindiği görülen Polat videoya "Uçağı kaçırıp üzülünce kocam bey sürpriz yapmış" notunu düştü.

'ALO ENGİN' GERÇEK OLDU

"Saçmala Enginnn" nidalarıyla bilinen sosyal medya fenomeninin bu videosu akıllara "Güldür Güldür" skecini getirdi.