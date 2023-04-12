Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2'nin ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
MÜJDELİ HABER
Sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde takımla birlikte çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
İLGİLİ HABERLER