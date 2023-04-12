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Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 19:24
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F. Bahçe'de flaş gelişme

Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2'nin ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

MÜJDELİ HABER
Sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde takımla birlikte çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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