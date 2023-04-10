Fenerbahçe Karagümrük'e bu yılın ilk mağlubiyetini yaşattı. Kritik 3 puan

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta, Kadıköy’de 10 kişi kalan Beşiktaş’a 4-2 kaybeden ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe yiyen Fenerbahçe; ligin orta sıralarından bulunan Fatih Karagümrük’e konuk oldu Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda…

ZORLUKLARA RAĞMEN İSTEKLİ BAŞLANGIÇ

Hafta içi Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor’u 4-1’le devirerek kendine gelen ancak taraftarlarının gerek istifa tezahüratları, gerekse Arao ile İrfan Can başta olmak üzere futbolcularına yaptığı protestoları yaşayan Jorge Jesus’un öğrencileri, her şeye rağmen karşılaşmaya istekli başlayan taraftı.

KARAGÜMRÜK 2023’TE HİÇ YENİLMEDİ

Madalyonun diğer yüzünde ise aralık ayındaki Adana Demirspor maçından bu yana yenilgi yüzü görmeyen ve 11 maçtır mağlup olmayan Fatih Karagümrük vardı.

Mücadeleye temkinli giren Karagümrük ekibinde en etkili hücum güçlerinden biri tartışmasız Diagne’ydi. Pirlo’nun öğrencilerinin, Kanarya’ya 3 puan vermeye niyeti yoktu.

CEZAYI OZDOYEV KESTİ

Dakikalar 4’ü gösterirken Szalai’nin ortasında Arao’nun kafa vuruşu geldi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti ancak gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Tüm baskılarına rağmen rakibinin direncini kıramayan Fenerbahçe, 24’te yine trajik bir gol yedi. Ebrima Colley’in ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay topu sektirdi. Tamamlayan ise Ozdoyev oldu ve ev sahibi 1-0 öne geçti.

CAMİANIN ENERJİSİ PANİK YARATIYOR

Fenerbahçe camiasının senelerdir taşıdığı negatif enerji, yine ligin sonuna doğru yaklaştığımız süreçlerde kendini daha derinden görünür kılmaya başladı.

Fenerbahçe’nin ilk yarı boyunca ortaya koyduğu efor, devre bitiminde dahi skorun dengelenmesine yol açamadı. Sarı lacivertliler, rakibinin kurduğu set ve duvarı aşmakta zorlandı. Ciddi bir tehlike dahi oluşmadı 24’te yenilen golden sonra…

İKİNCİ YARIYA BAMBAŞKA BAŞLADILAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ikinci yarıda Miha Zajc’ı oyuna aldı. Deneyimli futbolcu 51’de ceza sahası dışından muhteşem bir şutla Karagümrük filelerini havalandırdı ve bambaşka bir başlangıç yaparak skoru dengeledi: 1-1.

Sarı lacivertliler, 60’lı dakikaların başında Valenia’nın ceza alanında düşürüldüğü pozisyonda penaltı bekledi ancak VAR Odası devam kararı verdi.

ARDA GÜLER-SZALAI A.Ş. İŞ BAŞINDA

Hem Karagümrük hem de Fenerbahçe; akan oyunda çok ciddi tehlikeler üretmeyi başardı. İkinci yarının temposu; ilk devreye oranla çok daha yüksekti.

Kanarya, Arda’nın kornerden ortasında Szalai’nin kafa vuruşu sonucu 77’de 2-1 öne geçti. Atatürk Olimpiyat Stadı’nı dolduran Fenerbahçelilerin sevinci görülmeye değerdi.

ARDA GÜLER’E BİR PARANTEZ

Tam bu noktada Arda’ya bir parantez açmak elzem… Arda Güler; şimdiden yeteneklerini şiir gibi sergiliyor. Oyununu iyice olgunlaştırıp, etrafında kim olursa olsun sürekli beslemeye başladığı günleri iple çekiyorum.

O zaman; yanına kale direkleri bile konulsa topu onlara çarptırıp takımını taşıyan Alex de Souza kıvamını bulacak.

İLK YENİLGİYİ TATTIRDILAR

Tekrar maça dönecek olursak; Fenerbahçe ligin geri kalanı için çok büyük bir kurtarıcı adım attı.

Jorge Jesus’un öğrencileri geriye düşüp devreyi öyle kapattığı mücadeleden sonra önemli bir refleks ortaya koyarak Karagümrük’e 2023’teki ilk yenilgisini tattırmayı başardı. Bu gece hem yönetim hem teknik heyet hem de futbolcular rahat bir uyku çekeceğe benziyor…