Fenerbahçe'de Jesus'un yerine Fatih Terim! Adnan Aybaba'dan Ali Koç'a tarihi çağrı

Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Fenerbahçe'de taraftarların hedefinde Ali Koç ve Jesus var.

Spor yorumcusu Adnan Aybaba'dan Ali Koç'a çılgın bir teklif geldi.

Aybaba, "Ali Koç Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorsa Fatih Terim'i getirmeli" diyerek gündem oldu.

Aydın Cingöz'e konuşan Adnan Aybaba'nın flaş açıklamaları:

Jesus’u gönder. Hadi olmaz da. Olur gibi düşünelim.

Fatih Terim’i getir Arda, Emre Mor, İrfan Can

İrfan biliyorsun sürünüyor. Futbolla ilgisi kalmadı.

Fatih Terim’i getir, işi bitir. Alır götürür.

Bu takımı şampiyon yapar.

Jesus kendi kafasında bitirmiş.

Futbolcuları da bitirmiş.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Galatasaray çok büyük hata yaparsa olur.