Jesus kalacak mı gidecek mi? Ali Koç'la yaptığı görüşmeyi açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sezon sonunda gidip gitmeyeceği ile ilgili olarak başkan Ali Koç'la görüştüğünü açıkladı.

Jesus, şunları söyledi:

"Başkanla devamlı olarak konuşuyoruz. Kendisini çok seviyorum. Her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Gerek ailesinden gerek maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Tabii ki hoş olmayan durumlar oluşuyor. Benim devam etmemi istediğini belirtti. Ben kendisine sezon sonunda oturup karar veririz demiştim. Şu anda ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum.

Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde iyi bir şansımızın olduğuna inanıyoruz. İşler normal giderse sezon bitiminde duruma bakacağız. Ligde oynanmayan maçlara puan verilmesi gibi kararlar alınıyor. Biz ligin sonunda duruma tekrar bakıp değerlendiririz."

Taraftarların Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor maçlarında oyuncuları protesto etmesi hakkında açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, şu ifadeleri kullandı:

"Ben taraftarların bizler kadar şampiyonluğa inandığını düşünmüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'nin lig sonuna çifte kupa kazanma ihtimaliyle girmediğini biliyorum. Zaman zaman oyunculara tepkiler olabiliyor. Son 2 maçta bunlar yaşandı. Takımını çok sevmek, hem kazanırken hem kaybederken olmalı. Sadece kazanırken tutkulu ve iyi bir taraftar olmanın benim gözümde bir değeri yok."