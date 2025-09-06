Fabrizio Romano açıkladı! Trabzonspor dünya devinin kalecisi için anlaşmaya vardı

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Trabzonspor kaleci transferine hız verdi. Bordo-mavililer, Deniz Ertaş ve Muhammed Şengezer için istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralık kaleci transferine yöneldi.

Süper Lig'de yılın sürprizi! Emre Mor ezeli rakibe imza atıyor: Taraftarlar şok oldu

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası var

TRABZONSPOR ANDRE ONANA İÇİN BÜYÜK MESAFE KAT ETTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor ve Manchester United yönetimleri, Andre Onana'nın transferi için prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler, Kamerunlu oyuncunun kararını bekliyor.

Senne Lammens'i transfer eden Manchester United, Altay Bayındır ya da Andre Onana'nın ayrılmasına izin verecek.

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Sadio Mane İstanbul'a geliyor: Havalimanı dolup taşacak

TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!

Fenerbahçe'nin başına geçecek mi? Aykut Kocaman'dan resmi açıklama: Sadettin Saran'ın teklfine de cevap verdi