Fabrizio Romano açıkladı! Trabzonspor dünya devinin kalecisi için anlaşmaya vardı

Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satan Trabzonspor, kaleci arayışlarına başlamıştı. Bordo-mavililerin, Manchester United ile Andre Onana transferi için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Trabzonspor kaleci transferine hız verdi. Bordo-mavililer, Deniz Ertaş ve Muhammed Şengezer için istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralık kaleci transferine yöneldi.

TRABZONSPOR ANDRE ONANA İÇİN BÜYÜK MESAFE KAT ETTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor ve Manchester United yönetimleri, Andre Onana'nın transferi için prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler, Kamerunlu oyuncunun kararını bekliyor.

Senne Lammens'i transfer eden Manchester United, Altay Bayındır ya da Andre Onana'nın ayrılmasına izin verecek.

