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FaceTime'da sahte göz teması nasıl kurulur

Her gün biraz daha günlük hayatımıza sirayet eden FaceTime'da sahte göz teması kurmak mümkün. Özelliğin sadece Apple cihazlarda kullanıldığı ifade ediliyor.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 14:27
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FaceTime'da sahte göz teması kurma yöntemi

FaceTime'da sahte göz teması nasıl kurulur
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Editör: Sami GÜREL

Her yerde olduğu gibi FaceTime'da da göz teması kurmak oldukça önemlidir. 

Karşıdaki kişi tarafından 'önemseniyorum' izlenimi yaratan göz teması FaceTime'da sahte olarak ayarlanabiliyor.

YENİ ÖZELLİK FACETİME'DA NASIL AKTİF EDİLİR

Ayarlar’a gidin, aşağı kaydırarak FaceTime’a dokunun.
FaceTime kısmından göz teması seçeneğini bulun. 
Göz teması özelliğini aktifleştirin.
FaceTime’da bir test görüşmesi yapın.
Bazı iPhone’larda FaceTime göz teması özelliği standart şekilde açık olarak geliyor.

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