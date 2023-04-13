FaceTime'da sahte göz teması nasıl kurulur

Editör: Sami GÜREL

Her yerde olduğu gibi FaceTime'da da göz teması kurmak oldukça önemlidir.

Karşıdaki kişi tarafından 'önemseniyorum' izlenimi yaratan göz teması FaceTime'da sahte olarak ayarlanabiliyor.

YENİ ÖZELLİK FACETİME'DA NASIL AKTİF EDİLİR

Ayarlar’a gidin, aşağı kaydırarak FaceTime’a dokunun.

FaceTime kısmından göz teması seçeneğini bulun.

Göz teması özelliğini aktifleştirin.

FaceTime’da bir test görüşmesi yapın.

Bazı iPhone’larda FaceTime göz teması özelliği standart şekilde açık olarak geliyor.

