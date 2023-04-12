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Android telefonlarda ekstra bellek alanı. Otomatik olacak

Android telefonlarda artık kullanılmayan uygulamaları otomatik arşivlenecek ve ekstra alan açılacak.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:22
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Android telefonlarda ekstra bellek alanı açılacak

Android telefonlarda ekstra bellek alanı. Otomatik olacak
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Android telefonda yeni uygulamalara daha fazla yer açmaya yardımcı olmak için Play Store, kayıtlı verileri kaybetmeden kullanılmayan uygulamaları sorunsuz bir şekilde küçültmek için "otomatik arşivleme" sunmaya başlayacak.

Play Store yakında, kullanılmayan Android uygulamalarını arşivlenmek üzere otomatik olarak seçen bir "otomatik arşivleme" özelliğini etkinleştirmenize olanak tanıyacak.

Yeni bir uygulama veya oyun için alanınız ilk kez tükendiğinde otomatik arşivlemeyi açmak isteyip istemediğiniz sorulacak.

Sonrasında ise Play Store, yüklemek istediğiniz şey için yeterli alan bulunana kadar kullanılmayan uygulamaları hızlı bir şekilde arşivleyecek.

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