Facialara davetiyeler böyle çıkartılıyor

TEM otoyolunda çekilen bir görüntü, facialara davetiye nasıl çıkartılır sorusunun yanıtı gibiydi. Kamyonetin üzerine konulan malzemeler iyi sabitlenmeyince az daha olanlar oluyordu.

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey'e doğru ilerleyen kamyonet kasasındaki sunta malzemeler sabitlenmeyince, rüzgarın da etkisiyle yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen araçtakiler tehlike atlattı.

Malzemelerin yola savrulduğunu fark eden sürücü emniyet şeridinde park etti. Kamyonet sürücüsünün trafikte ilerleyen araçları tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına an be an yansıdı.