Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararına böyle tepki verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 25'ten 30'a çıkardı. Dolar kuru 27.08 TL seviyesinde seyrediyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararına böyle tepki verdi

Dolar Merkez Bankası faiz kararı öncesinde hafta başında 27 lira seviyesini geçmiş ve oraya demir atmıştı. Saat 13.54 itibarıyla dolar 27 liranın altına geriledi.26,98'den işlem görmeye başladı.

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Saatler 14.00'ü gösterdiğinde Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, faizleri 500 baz puan birden artırdı faizi yüzde 30'a çıkardı. Kararın açıklanmasıyla birlikte 27 lirayı aştı. Saat 14.10 itibarıyla dolar 27.09'a yükseldi.

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İlerleyen dakikalarda ise dolar 27.21 TL'yi gördü. Sonra 27.10 TL seviyesine geriledi.

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