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Felçli hastaya eziyet edilen hastane kapatıldı

Sağlık Bakanı Koca, Tokat'ta bulunan özel bir hastanede felçli hastaya yapılan eziyetin görüntülerinin ortaya çıkması sonucu açılan soruşturmada hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 17:18
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Fahrettin Koca, Tokat'ta felçli hastaya eziyet edilen özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı

Felçli hastaya eziyet edilen hastane kapatıldı
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Tokat'ta özel hastanede beyin kanaması nedeniyle tedavi gören Metin Akça'ya (62) yoğun bakım ünitesinde 1'i erkek 2 hemşirenin kötü muamelede bulunmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, soruşturma kapsamında hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Koca, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur" İfadelerini kullandı. 


 

HASTANE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, "Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler, üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Tokat’ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

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