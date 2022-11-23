Tokat'ta felçli hastaya şiddet uygulayan çalışanların cezası belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin yeni bilgiyi paylaştı.

Bakan Koca, Medicalpark Hastanesi'nde hastaya şiddet uygulayan sağlık personellerinden birinin 3 yıl süre ile meslekten men edildiğini ve artık yoğun bakım servisinde çalışamayacağını, bu süre sonunda da bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitim alması gerektiğini bildirdi.

BİR DAHA YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAMAYACAKLAR

Diğer sağlık personelinin de 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda olduğunu belirten Koca, iki sağlık personelinin de yoğun bakım servisinde çalışamayacağını kaydetti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulunda bugün karara bağlandı Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir. Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir."

NE OLMUŞTU?

Tokat’ta faaliyet gösteren özel Medicalpark Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen görüntülerde, iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülenmiş, görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesi sonrası hastane hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hastanenin faaliyetleri durdurulmuştu.