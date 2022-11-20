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Felçli hastaya eziyet edilmişti. Skandal görüntülerin yaşandığı hastanede gece hareketliliği

Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 23:47
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Tokatta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka kuruluşlara sevk edildi

Felçli hastaya eziyet edilmişti. Skandal görüntülerin yaşandığı hastanede gece hareketliliği
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Kentte bir hastanın şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetine incelemelerin ardından Sağlık Bakanlığınca ara verilmesiyle ilgili karar, hastane yetkililerine tebliğ edildi. Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastalar başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Kentte bir hastanın şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetine incelemelerin ardından Sağlık Bakanlığınca ara verilmesiyle ilgili karar, hastane yetkililerine tebliğ edildi. Tebliğin ardından hastanede tedavi gören yaklaşık 30 hasta, ambulans ve özel araçlarla kentteki hastaneler ile evlerine gönderildi.

"İŞİMİZİ GERİ İSTİYORUZ" SLOGANLARI ATILDI

Bu arada, hastane bahçesinde bekleyişi süren çalışanlar, “İşimizi geri istiyoruz” sloganı attı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur." paylaşımında bulunmuştu. (AA)

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