19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Özel hastanede skandal. Hemşireler felçli hastaya böyle eziyet etti

Özel hastanede skandal. Hemşireler felçli hastaya böyle eziyet etti

Tokat’ta faaliyet gösteren özel bir hastanede sağlık skandalı yaşandı. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya anbean yansırken yaşananlar vicdanları sızlattı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 20:05
Takip Et

Tokat’ta özel hastanede skandal. Hemşireler felçli hastanın ağzını örtüyle kapattı

Özel hastanede skandal. Hemşireler felçli hastaya böyle eziyet etti
+
Aa
-

Tokat’ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

EKRANA BAKTIKLARINDA ŞOK GEÇİRDİLER

Tokat’ta faaliyet gösteren özel bir hastanede 6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Fransa’da yaşayan M.A. (62) tatil için geldiği Tokat’ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi Devlet Hastanesinde yapılan M.A. yakıları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana baktıklarında işe şok geçirdiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler.

HASTANE YETKİLİLERİ İKİ PERSONELİ İŞTEN ÇIKARTTI

Tedavisi devam eden M.A.’ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. M.A. soluğu Tokat Cumhuriyet Savcılığında aldı. Ancak şikayeti üzerinde “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek geri çevrildi. Bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.

"DELİL YOK DENİLDİ. DAVAYI DÜŞÜRDÜLER"

Tokat’ta yetkili merciler olayı sır gibi gizlese de İHA mağdur M.A’ya ulaşmayı başardı. M.A. yaptığı açıklamada, olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi. M.A. yaptığı açıklamada, “Felç geçirdim. Ambulansla Devlet Hastanesine geldim. 3 gün kaldım daha sonra Medicalpark Hastanesine sevk ettiler. Orada da 13 gün kaldım. Şiddet gördüm. Yaşadıklarımı görüntüleri izledikten sonra öğrendim. Kendime geldikten sonra izledim görüntüleri. Psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. Takipsizlik kararı var. Delil yok denildi. Davayı düşürdüler. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Ne gerekiyorsa o yapılsın. 

Bir bayan geldi bana kötü davrandı, bağırdı, çağırdı. Daha sonra hemşire geldi. Oda ağzıma bastı. Boğmaya çalıştı. Gözümü çıkarmaya çalıştı. Baldırıma devamlı darbe atıldı. Ameliyattan önce baldırım simsiyah olmuş. Bayram günü çocuklar ziyaretime geldiler. Olayı bayram günü yaşadık. Ben onları görmedim, onlar kameradan beni izliyorlarmış. Hemşire geldi. Darp etti. Elime ayağıma vurdular. Sağlık Bakanlığına dilekçe yazıp verdik. Cevap bekliyorum. ‘Bunda bir şey yok. Yara yok’ dediler.” şeklinde konuştu. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Karadenizli
19.11.2022 20:20
Çok yazık... Ülkemiz eşkıya cennetine dönmüş. Yetkililer uyuyor mu? Özel hastane sahibi torpilli olmalı yoksa şimdiye kadar gereken yapılırdı.  
 
Acaba
19.11.2022 20:10
Bu hastanenin sahipleri en tepedeki kişiler Emine Erdoğan olduğu icin mi takipsizlik  
 
Gökhan 61
19.11.2022 20:09
Medicalpark hastanesi ??????  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
3
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
4
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
5
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
6
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
7
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿New York'ta kar fırtınası 2 ölü
﻿New York'ta kar fırtınası 2 ölü
﻿New York'ta kar fırtınası 2 ölü
﻿Ev sahibi, kiracısının kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı
﻿Ev sahibi, kiracısının kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı
﻿Ev sahibi, kiracısının kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı
﻿Rusya'da şiddetli patlama
﻿Rusya'da şiddetli patlama
﻿Rusya'da şiddetli patlama
﻿Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı
﻿Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı
﻿Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.