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Felçli hastayı boğmaya çalışan hemşirelerle ilgili yeni gelişme

Tokat Medical Park Hastanesi’nde felçli hastayı boğmaya çalışan sağlık görevlileriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:50
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Felçli hastayı boğmaya çalışan hemşirelerle ilgili yeni gelişme. Bakan Koca açıklamıştı

Felçli hastayı boğmaya çalışan hemşirelerle ilgili yeni gelişme
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AA

Tokat'ta bir hastanın özel hastane çalışanlarının şiddetine maruz kalmasına ilişkin soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığından 2 müfettiş kente gelerek incelemelere başladı.


Tokat'ta özel bir hastanede kaydedilen görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. Erken saatlerde kente gelen 2 müfettiş, olayın yaşandığı özel hastanede incelemelere başladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, "Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler, üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yapmıştı.

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Hayrettin Torosluoğlu
20.11.2022 16:06
Bunlar basından öğrenebildiklerimiz insan merak ediyor acaba başka neler oluyor ?  
 
Abbas
20.11.2022 15:58
Utanmaz reziller onlar gibi hastalar sayesinde para kazanıyorsunuz, istemiyorsanız defolun gidin, ya az para kazanıyorum diyorsanız, o da o zavallı hastanı suçu değil, eşeğe güç yetmeyince semeri döv  
 
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