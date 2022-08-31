Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca; "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." dedi...
İşte o paylaşım:
Fahrettin Koca kimdir?
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisası yaptı.
Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesinin kurucusudur.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. sağlık bakanıdır.
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