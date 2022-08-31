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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandığını açıkladı...

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 18:30
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 18:38
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca; "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." dedi...

İşte o paylaşım:

Fahrettin Koca kimdir?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisası yaptı.

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesinin kurucusudur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. sağlık bakanıdır.

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Kadir Yaman
31.08.2022 18:33
Rabbim şifa versin.insallah tez zamanda sağlığına kavuşur🙏  
 
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