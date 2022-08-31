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SGK ile özel hastaneler arasında kriz. Olan yine vatandaşa olacak

SGK’nın, özel hastaneleri tüm branşlarda anlaşmaya zorlamasının ardından bazı özel hastaneler SGK sisteminden çıktı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 08:00
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 08:04
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Özel hastaneler SGK sisteminden çıktı. Fiyatlar cep yakacak

SGK ile özel hastaneler arasında kriz. Olan yine vatandaşa olacak
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Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan’ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurumla anlaşmalı özel hastanelere kısmi branşlarda değil bütün branşlarda hasta kabul etme zorunluluğu getirme kararı aldı.

ÖZEL HASTANELER SGK SİSTEMİNDEN ÇIKTI

Bu karar nedeniyle birçok hastane “SGK ile anlaşmalı hastaneler” kapsamından çıktı. Temmuz ayında ise Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle birlikte özel hastanelerin sağlık hizmet bedellerine yüzde 40 zam yapıldı. Bu süreçte hastalar ciddi oranda mağdur olurken devlet hastanelerinde randevu bulamayan hastalar, rutin bir kan testine bile fahiş rakamlar ödemek zorunda kalıyor.

“VATANDAŞLAR ÖZEL HASTANEYE ULAŞAMIYOR”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, değişiklikler nedeniyle yoksulların sağlık hizmetine ulaşamadığını vurgulayarak “Kişi başına düşen yıllık sağlık masrafı, ortalama 3 bin lirayı geçti. Yani 85 milyonluk nüfus, 250 milyar lirayı aşkın bir parayı, sağlığı için cebinden ödüyor. İnsanlar sağlık, eğitim, adalet ve güvenlik hizmetlerini ücretsiz alabilmek için prim ve vergi ödüyorlar. Ancak sağlık için cepten ödenen ücretler her geçen gün artıyor. Hastalar eczanede reçete bedeliyle birlikte muayene ücreti de ödüyorlar. Hekimler özlük hakları iyileştirilmediği için kamudan ayrılıp özel sektöre yöneliyor. Ancak vatandaşlar da bu özel hastanelere ulaşamıyor” diye konuştu.

YÜZDE 40 ZAM

SUT’taki değişiklikle ilgili de konuşan Bulut, “Vatandaşın özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceği ilave ücretler yüzde 40 daha artacak. Özel sektörde SUT fiyatlarının yüzde 200 fazlasını fatura edebilme durumu vardı. Özel hastaneler, SGK 1 lira ödüyorsa 2 lira da vatandaşlara fatura çıkarabiliyordu. Geçen hafta SGK ödemelerinde yüzde 40 artış yaptılar. Bu vatandaşın cebinden çıkan masrafın da artacağı anlamına geliyor” dedi.

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Tahir mutlu
31.08.2022 09:00
Devasa şehir hastanelerimiz var, mutsuz doktor ve hastalarımız. Bu işten ne hayır bekliyor akp reisi  
 
Batandaş
31.08.2022 08:17
Vatandaşı düşünen kim. Siz vatandaşı düşünen var mı sanıyorsunuz. Yeter ki koltuğu kaptırmasınlar onlar için önemli olan tek şey koltuk...  
 
Yasin
31.08.2022 08:03
Saglikta devrim yapiyorduk hani ????  
 
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