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Liderlerden Fahrettin Koca'ya atama çağrısı: Artık sabredecek hiçbir durum kalmadı

Siyasi parti liderleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2020 yılında açıkladığı atama sözünün tutulmamasına tepki gösterdi. Liderler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 22:21
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Siyasi parti liderleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya atama sözünü tutması için çağrıda bulundu

Liderlerden Fahrettin Koca'ya atama çağrısı: Artık sabredecek hiçbir durum kalmadı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 yılında sağlık personeli alımı yapılacağını açıklamış, ancak herhangi bir alım yapılmamıştı. Aradan iki yıl geçmesinin ardından muhalefet liderleri Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Fahrettin Koca’ya tepki göstererek bir an önce sözünü tutması çağrısında bulundu.

Liderlerin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

“SİNEYE ÇEKECEK HİÇBİR DURUM KALMADI”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım! Fk2020 AtamaSözünüTut"

''BİR KEZ OLSUN SÖZÜNÜZÜN ARKASINDA DURUN''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:''Milletimize verdikleri sözleri tutmamayı alışkanlık hâline getiren iktidara sesleniyorum; Bir kez olsun sözünüzün arkasında durun! Bu sesi duyun ve sağlık ordumuzun genç neferlerini mesleklerine kavuşturun! Fk2020 AtamaSözünüTut''

''GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: ''2020 KPSS dönemini yok mu sayacaksınız? 85 bin istihdam projesinin detayları ve kılavuz bir an önce yayınlanmalıdır. Bu gençler bileklerinin hakkıyla pandeminin zorlu şartlarında sınava girip yüksek puanlar aldılar, görmezden gelemezsiniz. Fk2020 AtamaSözünüTut''

"SÖZÜNÜZÜ TUTUN"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "İnsanların hayalleriyle oynuyor; geleceklerini çalıyorsunuz. Sözünüzü tutun. Atama bekleyen sağlıkçıların atamalarını bir an önce gerçekleştirin. Fk2020 AtamaSözünüTut"

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