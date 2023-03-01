Fahrettin Koca’dan klip özrü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya platformu Twitter hesabından bir video klip paylaştı.

'Afetin sonuçlarına karşı kalbin de güçleri var' başlığıyla paylaşılan ve profesyonel reklam ajansından çıkmış gibi gözüken klip, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan çekime ilişkin bugün Twitter hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Bakan Fahrettin Koca paylaşımında, “1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün.” Sözlerini kullandı.