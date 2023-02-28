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Fahrettin Koca reklam ajansına hazırlattığı deprem bölgesindeki çalışmalarının videosunu yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca reklam ajansına hazırlattığı deprem bölgesindeki çalışmalarının yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Koca'nın bu paylaşımını görenler tepki göstererek "ölen öldü göz boyamaya devam" dedi. Şimdi reklamlar...

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 08:58
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Fahrettin Koca deprem bölgesindeki çalışmalarının reklamını yaptı

Fahrettin Koca reklam ajansına hazırlattığı deprem bölgesindeki çalışmalarının videosunu yayınladı
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Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen peş peşe iki büyük depremde 45 bin kişinin hayatını kaybetmesinin ardından çoğu can bir mezar taşı dahi olmadan gömüldü.

Bir sonraki güne uyanmanın hayaliyle yatağına yatan 45 bin kişi gece saat 04:17'de felakete uyandı.

Vatandaşların bazıları enkazın altından saatler sonra çıkarılırken, depremzedelerin tek sözü "ekipler geç geldi, zamanında müdahale olmadı" oldu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARI REKLAM YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesine gitti. Koca'nın depremzedelere ulaşma anı anbean kameralarla kaydedildi.

Attığı her adımın kaydedilmesi üzerine Koca, reklam ajansına hazırlattığı deprem bölgesindeki çalışmalarının yer aldığı bir video hazırlattı ve bu videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Videoda Koca, ilk etapta helikopterden deprem bölgesini izliyor. Sonrasında toplantılara giriyor, çocuklarla ilgileniyor. Depremzedelere "bir isteğiniz var mı" diye soruyor. 

"Afetin sonuçlarına karşı kalbin de güçleri var." başlığıyla bahsi edilen videoyu paylaşan Koca'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

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