Bakan Koca deprem bölgesinden duyurdu. Koşullara uymayanlar tahliye edilecek

Koca, Gaziantep'te incelemelerde bulundu. Burada sosyal medya hesabından bir video da paylaşan Bakan Koca, Bakanlığın harekete geçtiğini söyledi. Bakan Koca, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü ve koşullara uymayan binaların da tahliye edileceğini ifade etti.

Bakan Koca yayınladığı videoda, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü söyledi.

"KOŞULLARA UYMAYAN BİNALAR TAHLİYE EDİLECEKTİR"

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz vatandaşlarımız. Sağlık camiamızın değerli mensupları. Hepimizin kaçınılmaz ortak gündemi olan "yapıların depreme mukavemeti" konusunda, sağlık kurumlarının daha da hayati olan önemi sebebiyle Bakanlığımız harekete geçmiş durumdadır.

Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. Koşullara uymayan binalar tahliye edilecektir."