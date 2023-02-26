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Bakan Koca deprem bölgesinden duyurdu. Koşullara uymayanlar tahliye edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye'deki çalışmaları yerinde inceledi. Burada basın açıklaması yapan Bakan Koca, daha sonra sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 23:46
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Deprem bölgesinden duyuru yapan Fahrettin Koca tahliye açıklamasında bulundu

Bakan Koca deprem bölgesinden duyurdu. Koşullara uymayanlar tahliye edilecek
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Koca, Gaziantep'te incelemelerde bulundu. Burada sosyal medya hesabından bir video da paylaşan Bakan Koca, Bakanlığın harekete geçtiğini söyledi. Bakan Koca, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü ve koşullara uymayan binaların da tahliye edileceğini ifade etti.

Bakan Koca yayınladığı videoda, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü söyledi.

"KOŞULLARA UYMAYAN BİNALAR TAHLİYE EDİLECEKTİR"

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz vatandaşlarımız. Sağlık camiamızın değerli mensupları. Hepimizin kaçınılmaz ortak gündemi olan "yapıların depreme mukavemeti" konusunda, sağlık kurumlarının daha da hayati olan önemi sebebiyle Bakanlığımız harekete geçmiş durumdadır.

Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. Koşullara uymayan binalar tahliye edilecektir."

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