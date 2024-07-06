Fahrettin Koca'nın koltuğundan olmasının iki sebebi var. İsmail Saymaz'ın AKP içinden aldığı bilgi ortalığı karıştırdı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'nin ikinci parti konumuna gerilemesiyle birlikte Kabine değişikliği gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği ve eşyalarını topladığı iddiaları kulislere yansıdı. 2 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin görevden alındığı duyuruldu.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevden alınma nedeninin sağlık sorunları olduğunu belirtirken, Fahrettin Koca'nın görevden alınma nedeni ise herkes tarafından oldukça merak ediliyor.

"İKİ NEDENİ VAR"

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'deki programda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden alınmasının perde arkasını ilk kez açıkladı. Koca'nın yakın çevresi ile yaptığı görüşmeler sonucunda iki farklı gerekçe ile görevden alındığını öğrendiğini belirten Saymaz, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Saymaz, “Biri zaten şehir hastaneleri için müteahhitlere aktarılan paranın kamuda kaldığı ve yatırımların Sağlık Bakanlığı bütçesi ile yapıldığı. Bu durumun hükümet üzerinde etki sahibi müteahhitleri rahatsız ettiğini söylüyorlar” diye konuştu.

“İkinci sebep ise, Koca döneminde mülakat ile adam alınmaması” diyen Saymaz, “Söyleniyor ki, herkes KPSS puanı neyse onunla geldi ve dolayısıyla teşkilatlar içeriye adam sokamadı. Bunun sıfır düzeyinde olduğuna ben inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN KPSS DETAYI

Sağlık Bakanlığı’nın Menzil cemaatinin kalesi olarak bilindiğini ifade eden Saymaz, "Fahrettin Bey'i de çivi çiviyi söker diye getirdiler. Menzil'in ancak bu dilinden anlar, çivi çiviyi söker diyerek getirdiler. Şimdi eğer bu bilgi doğru olsaydı, İstanbul İl Sağlık Müdürü aile torpili ile Sağlık Bakanı olmazdı. Demek ki orada bulunmasının arka planında bunun bir etkisi vardı” şeklinde konuştu.

Saymaz, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak Koca'nın etrafındaki isimler, gitme nedenleri arasında mülakat yolu ile partiden adamların içeriye alınmasına engel olunmasını gösteriyorlar. Bu AKP'nin en önemli hastalıklarından ikisi. Birincisi adam kayırmacılık, mülakat yoluyla KPSS'nin arkasından dolanıp ne kadar iş bilmez yandaş varsa kamuya doldurmak. Kendisine göre bunun önüne geçilmiş. İkincisi ise, zaten AKP üç temel rant alanı üzerinde yükseliyor. Biri inşaat, biri enerji diğeri de maden. AKP'yi ayakta tutan en önemli kalemlerden biri inşaat ve deniliyor ki müteahhitleri buradan içeri sokmamış. Fahrettin Koca gidiş konuşmasında bunlardan birinin altını çizdi ve vedalaşıp uğurladılar.”