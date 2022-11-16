Faik Öztrak açıkladı faiz lobilerine çiftçi ve esnafın 10 katı para gitti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak faiz lobisini hedef seçti yaptığı açıklamalarla ödenen rakamların hangi boyutlara geldiğini tek tek ifade etti. Öztrak bu yılın ilk 10 ayında ödenen faiz ve gelir garantilerine dikkat çekti.

Öztrak, faiz lobisine 10 ayda ödenen paranı toplam 400 milyar TL olduğunu söyleyerek, çiftçi ve esnafa verilen paradan 10 kat fazla olduğunu vurguladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Yandaş müteahhitlere, faiz lobisine 10 ayda ödenen para, toplam 400 milyar TL. Milletin 400 milyar lirası taş atıp kol yormayana verilirken çiftçiye verilen destek 33,6 milyar lira. Esnafa verilen uygun kredi ise sadece 7,7 milyar TL. Yandaşlara, faiz lobilerine verilen para, zor durumdaki çiftçilerimize ve esnafımıza verilenin 10 katı” dedi.

Faik Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 10 ayında ödenen faiz ve gelir garantilerine dikkat çekti. Öztrak, şunları kaydetti:

'FAİZ LOBİSİNE 10 AYDA 400 MİLYAR ÖDENDİ"

“İlk 10 ayda milletin bütçesinden ‘kur koruması’ diyerek ödenen faiz, 91,6 milyar TL. Yandaşa, dövize endeksli gelir garantisi, 37,3 milyar TL. Faiz lobilerine ödenen, 268,3 milyar TL. Yandaş müteahhitlere, faiz lobisine 10 ayda ödenen para, toplam 400 milyar TL. Milletin 400 milyar lirası taş atıp kol yormayana verilirken çiftçiye verilen destek 33,6 milyar lira. Esnafa verilen uygun kredi ise sadece 7,7 milyar TL. Yandaşlara, faiz lobilerine verilen para, zor durumdaki çiftçilerimize ve esnafımıza verilenin 10 katı.

Ne diyorlardı; ‘Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa’. Bunların bu millete yaptığını da kurt kuzulara şah olsa yapmaz. Artık yeter! Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında milletimizin kaynaklarını milletimiz için kullanacağız. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracağız.”