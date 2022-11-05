IMF'den Türkiye'ye iki reçete. Bu adımları atarsanız enflasyon hızla düşer

IMF'den Türkiye'ye dikkat çeken 2 tavsiye. "Bu adımları atın enflasyonu hızla düşürün". Ankara ve İstanbul'da ekim ayında kamu ve özel sektörden farklı kesimlerle görüşme gerçekleştiren IMF heyeti, Türkiye değerlendirmesini tamamladı. Uluslararası Para Fonu, Türkiye'ye faiz artışı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendirecek adımların atılmasını tavsiye etti. Bu adımların, enflasyonu güçlü şekilde aşağı çekmeye ve rezervlerin zaman içerisinde yeniden oluşturulmasına katkı sunacağı kaydedildi.

Donal McGettigan öncülüğündeki uzmanlardan oluşan Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ekim ayında Türkiye'yi ziyaret etti. IMF heyeti temaslarında Ankara ve İstanbul'da kamu ve özel sektörden temsilcilerle bir araya geldi. Ziyaretin ardından IMF, Türkiye'ye yönelik 2022 yılı 4. madde değerlendirmesini de tamamladı. Kuruluşun değerlendirmesinde enflasyonla mücadele ve para politikasına dönük öneriler yer aldı.

RAPORDA "KUR KORUMALI MEVDUAT" DETAYI

Yüksek enflasyon ve yükselen mali riskler değerlendirildiğinde sıkı maliye politikasının yardımcı olacağı belirtildi. Değerlendirme raporunda en dikkat çekici yer kur korumalı mevduat uygulaması oldu. Sıkı maliye politikasının işlevsel olabilmesi için kur korumalı mevduatın yanı sıra makro ihtiyati ve düzenleyici tedbirlerin aşama aşama uygulamadan kaldırılması gerektiği, bu şekilde devletin finansal piyasalar ve kredi dağılımında daha sınırlı bir rol oynayabileceği vurgulandı.

FAİZ ARTIŞ TAVSİYESİ

IMF değerlendirme raporunda enflasyona karşı faiz artışını tavsiye etti. IMF, Politika faizindeki artış ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığını güçlendirecek adımların birlikte atılmasını şiddetle tavsiye ettiklerinin altını çizdi. Bu adımların, enflasyonu güçlü şekilde aşağı çekmeye ve rezervlerin zaman içerisinde yeniden oluşturulmasına katkı sunacağı kaydedildi.

TÜRKİYE ZİYARETİYLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLANACAK

Ayrıca IMF heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirme raporunun önümüzdeki haftalarda hazırlanacağı, Ocak 2023'te İcra Direktörleri Kurulu tarafından raporun değerlendirilmesinin planlandığı belirtildi.

TÜİK'E GÖRE ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 85,51

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ekim ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 85,51 oldu. Merkez Bankası, son üç aydır faiz indirirken, ekimde politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5'e çekmişti. Merkez Bankası'nın bu ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında da benzer bir karar vermesi bekleniyor.

IMF'NİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI NEDİR

Üye ülkelerde her yıl 1 kez değerlendirme yapan IMF, aynı zamanda yılda 1 defa konsültasyon çalışması gerçekleştiriyor. Ekonomik verileri toplayan IMF ekibi, ülkenin yetkilileriyle görüşmeler yapıyor. IMF heyeti Türkiye'de konsültasyon amacıyla bulunduğu sırada farklı kesimlerle de bir araya gelerek ülke ekonomisi hakkında bir değerlendirme hazırlıyor. Bu değerlendirmenin gerekçe ve biçimleri IMF'nin ana sözleşmesinin 4. maddesinde yer aldığı için bu rapora 4. Madde Değerlendirme Raporu adı veriliyor. Bu rapor İcra Direktörleri Kurulu'nda görüşülüp onaylandıktan sonra ilgili ülkeye veriliyor.