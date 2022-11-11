TÜİK'e talimat verildi. Sene sonundan itibaren enflasyonu düşürecek. DP lideri Gültekin Uysal’dan flaş iddia

Sözcü Gazetesini ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile görüşen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Uysal, “Talimat verilmiş, TÜİK sene sonundan itibaren enflasyonu düşürecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı iddia edilmişti.

Uysal açıklamasında şöyle dedi:

Talimat verilmiş, TÜİK sene sonundan itibaren enflasyonu düşürecek. Vatandaşımız hiç TÜİK'e falan bakmasın. Markete, pazara, bakkala, alışveriş merkezine gittiğinde aldığı ürünün fiyatı düşüyor mu, düşmüyor mu ona baksın. Soğan tüccarı kovalayarak çözemezsiniz. Bu şark kurnazlığı, sorumluluğu kendi üzerinden atmak. Hadi dünümüzü çaldınız ama yarınlarımızı çaldırmayacağız.

ENAG İLE TÜİK ARASINDA UÇURUM

Öte yandan ENAG’ın yayımladığı veriler ile TÜİK’in yayımladığı rakamlar arasında büyük artış var. Yıl başında asgari ücret için yapılan zammın enflasyon karşısında erimesi, ara zamla artırılan asgrai ücret miktarının açlık sınırının altında kalması, veriler arasındaki farklılık gibi pek çok konu tartışmaları beraberinde getirirken TÜİK’in madde sepeti verilerini yayımlamayı bırakması verileri karşılaştırmaya engel oluyor. ENAG, vatandaşın gıda, giyim, barınma, iletişim, ulaşım gibi giderlerinde yaşanan fiyat artışını tek tek paylaştı. ENAG'ın yayımladığı tablo ve fiyat artış oranları ile TÜİK verileri arasındaki tutarsızlık dikkati çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ise enflasyon oranını düşük açıklayarak vatandaşların mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık bazda enflasyonu yüzde 85,51 olarak açıklamıştı.