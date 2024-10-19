Faiz düşecek beklentisiyle konut kredisi almak mantıklı mı?

Son 3 aydır herkes aynı şeyi söyledi.

Emlakçısından müteahhidine kadar…

Merkez Bankası faiz indirecek, konut fiyatları uçacak!

Aylardır düşen konut satışları son 3 ayda arttı.

Bana soruyorlar neden arttı diye?

Ben de soruyorum:

Son 1 yıldır ekonomide ne değişti?

İnsanların refah seviyesi mi arttı?

Yani maaşları yükseldi, ya da ticaretle uğraşanlar daha çok mu para kazandı?

Türkiye’de ne oldu?

Çalışanların yüzde 52’sinin asgari ücretle çalıştığı bir ülkede ne değişti?

Hiçbir şey değişmedi!

Hatta ekonomi daha da kötüye gitti.

İyi giden tek şey, yüksek faiz nedeniyle Merkez Bankası’nın kasasındaki para arttı.

Peki, o nasıl arttı?

Dünyada bir eşi ve benzeri olmayan yüksek faiz nedeniyle.

O halde insanlar nasıl konut aldı?

Yanıtı açık:

İpotekle, yani banka kredisiyle. Çünkü Merkez Bankası faiz indirecek nasıl olsa diyerek konut kredisi aldı. Nitekim verilere baktığımızda 15 bin konut banka kredisiyle satılmış.

Yani yüzde 3 aylık faizle kredi çekmişler.

Nasıl olsa faizler düşecek ve biz de yapılandırmaya gideriz diye…

Merkez Bankası Perşembe günü faiz indirmedi. Büyük olasılıkla Kasım ayında da indirmeyecek.

Aralık, belki Ocak olabilir.

Yani 2025’e kalıyor. O da en fazla 2,5 puan düşürecek.

Yani bu da kredi yapılandırması için yeterli olmayacak.

Alınan kredilerin yapılandırılması için faizlerin en az yüzde 25’e düşmesi gerek. Onun için ise en az 1 yıl gerek.

Yani bugün kredi ile konut alanlar 1 yıl yüksek faizli taksit ödemeye devam edecek.

Tabii ki, eğer işsiz kalmaz ise…