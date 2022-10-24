﻿Faizci bankaların belini kırmak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz" dedi...

Evet! Büyük bir ihtimal ile Kasım ayında faizler tek haneli rakamlara inecek. Merkez Bankası gösterge faizini yüzde 10,5'e çekti.

Kasım ayında 1 puan dahi düşürse tek rakamlı hanelere düşmüş olacak.

Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayacak bir şeyi AKP başardı.

Ülkede enflasyon yüzde 85, ama faiz oranları yüzde 10,5.

Bu faiz indirimi kimin işine yaradı. Vatandaşa ne gibi faydası oldu?

Mesela faizler düştüğü için sanayici daha ucuza mal üretip, vatandaşa düşük fiyatla mı sattı?

Konut, araç ve beyaz eşya gibi ihtiyaçlarını karşılamak için bankaya gidenler daha ucuz kredi mi aldı?

Bu düşük faizden vatandaşın bir çıkarı oldu mu?

Tüm soruların yanıtı aynı, yani hayır!

O halde bu faiz indirimi kime yaradı?

AKP'lilerin çökmeye başladığını iddia ettiği faiz lobisine yaradı.

Yani bankalara.

Bankalar son 20 yılda elde edemediği oranda kârı AKP'nin enflasyonun altında faiz politikası sayesinde kazandı.

Son 8 ayda bankaların kârı yüzde 429 yani 5 kat arttı.

Borsada son 1 yıl içerisinde Akbank hisse senedi yüzde 203, Yapı Kredi Bankası yüzde 294, İş Bankası yüzde 323 ve Garanti Bankası yüzde 179 arttı.

Sadece banka hisseleri Merkez Bankası faiz indirecek diye yüzde 30 yükseldi.

Demek ki neymiş, faiz lobisi faizlerin inmesiyle para kazanıyormuş.

Bunu bankaların bilançosundan net bir şekilde görüyoruz.

Enflasyona endeksli tahvilleri Hazine kime sattı? Tabii ki faiz lobisine. Yani bankalara. Bankaların kârını patlattı.

Hazine bu enflasyona endeksli tahvilleri vatandaşa niye satmadı?

Çünkü vatandaşın parası o zaman enflasyon karşısında korunmuş olacaktı.

AKP her ne kadar faiz lobisi ile mücadele ediyorum diyorsa da ana fikri halkın alım gücünün azalması. Bunu da en iyi enflasyonla yapıyor.

Erdoğan'a göre faiz lobisi çöktü!

O halde bankalara koşun bakalım yüzde 10,5 düşen faizle konut, araç ve ihtiyaç kredisi alabiliyor musunuz?

Elbette alamayacaksınız. Yüzde 25-30 faizi verseniz bile banka size o krediyi vermeyecektir.

Dedim ya bu politikanın ana amacı, sizin fakir yaşamanız.

Fakiriz ama faizimiz düşük!

Dünyada 50'den fazla ülkede enflasyon var. Yüzde 10 seviyesindeki enflasyondan kurtulmak için Nobel ekonomi ödüllü iktisatçılardan da destek alan ülkeler faiz arttırıyor.

Türkiye ise tam tersini yapıyor.

Tüm bunlar ne için yapılıyor? 80 milyon halk niçin fakirleştiriliyor?

Yanıt ne? Seçimi kazanmak için!

Seçimi kazandıktan sonra bu fakirlik bitecek mi?

Elbette bitmeyecek!

Fakirlik dibi olmayan bir kuyudur. Sürekli düşersiniz...