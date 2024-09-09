Son 2 gündür birçok internet sitesinin ve gazetenin manşetinde aynı başlık var.

Faizler düşünce ev ve araba alınır mı?

Bu manşetler vatandaşın duygularıyla oynamaktan başka bir şey değil.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum.

Elbette faizler düşecek, sürekli olarak böyle yüksek kalmayacak.

Ancak faizlerin öyle 12 ayda düşecek hâli yok.

En erken faiz indirimi 2025 yılının şubat ayında olabilir.

Şimdi diyeceksiniz ki ev fiyatları uygun iken şimdiden alalım faizler düşünce yeniden yapılandırır, faizi de düşürürüz.

İyi ve güzel de şubat ayında faizler bir anda 10- 15’e düşmeyecek ki.

Şubat ayında Merkez Bankası faizleri en fazla 100 baz puan düşürecek.

Yani faizler 50 iken, çok çok 45’e düşecek.

Faizlerin yapılandırılma seviyesine düşmesi için en az 2 yıl var.

Peki, siz 2 yıl o faizleri ödeyecek misiniz?

Lütfen bu saçma sapan hesaplara kanıp paranızı riske atmayın, hesabınızı kitabınızı 10'a göre yapın.

Faizler indi diyelim alabilecek misin?

Vatandaşın ev sahibi olamamasının nedeni şu anki faiz politikası değil.

Vatandaşın ev sahibi olamamasının tek nedeni gelir adaletsizliği.

Yani konuta erişilebilirlik sorununun var olması.

Türkiye'de son 2 yılda enflasyon ölçümü hep saçma sapan yöntemlerle yapıldı.

Bu hatalı ölçüm nedeniyle vatandaşın gelir durumu düşük kaldı.

Hâl böyle olunca da vatandaş bu geliriyle konut alamıyor.

Bugün bankalar size 5 milyon lirayı faizsiz bile verse siz, o paranın taksitlerini ödeyecek bir gelire sahip değilsiniz.

Tabii ki bu parası olan için değil. Bankada kur korumalı hesabı olan, evinde altın olan, bankada mevduatı olan insanlar her zaman ev alabilir.

Burada sorun, çalışarak yani maaşlı kesimin ev alıp alamaması.

Ücretlilerin ev sahibi olabilme şansı en az 5 yıl bilemedin 4 yıl yok.

Lütfen hesabınızı kitabınızı doğru yapın.

İnsanların, sizin hayallerinizle oynamasına izin vermeyin.

Internet medyasının emeklilerin maaşıyla ilgili yaptığı saçma sapan haberlerden sonra konut haberlerine de el atması gerçekten çok acı.

Lütfen bu tür haberleri ciddiye almayın. Öncelikle hesabınızı, kitabınızı yapın.

Ben bu maaşımla banka kredisini ödeyebilir miyim diye hesap yapın.

Aslında hesap yapmanıza da gerek yok. Ben size peşinen söyleyeyim; ödeyemeyeceksiniz çünkü 5 milyonluk bir kredinin en düşük taksiti 200.000 TL olacaktır.

Bugün Türkiye’de 200 bin TL geliri olan insan sayısı 10 milyon, geriye kalan 70 milyon insan düşük maaşla çalışıyor.

O halde hadi konuyu kapatın?