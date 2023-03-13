﻿Fakirliğin resmini AKP yaptı

Yıllarca, Hollanda'nın yaşadığı açlık kışı hikâyelerini okudum. Bir ülkede o dönem yaşayan insanların nasıl yeterli beslenemediği için sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu okuduk.

Açlık kışı, Hollanda'nın batısında 1944'ten 1945'e kadar, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, büyük bir yiyecek ve yakıt kıtlığı olan kış dönemini kapsar. Yaklaşık 20.000 kişinin açlıktan ve soğuktan öldüğü Batı Hollanda şehirlerinde kış büyük bir sefalete yol açtı.

Tam 78 yıl sonra Türkiye'de tablo nedir?

5 bin 500 TL. ağırlıklı emekli maaşı...

8 bin 500 lira asgari ücret…

Bu ülkede resmî enflasyon yüzde 55!

1 koli yumurta 85 lira. Yani emekli ve asgari ücretlinin yumurta yemesi neredeyse imkânsız.

1 kilo et 280 lira.

1 kilo kıyma 220 lira.

1 litre süt 25 lira.

1 kg pirinç 50 lira.

1 kilo kuru fasulye 60 lira.

Türkiye'de bu temel gıdaları düzenli olarak kaç kişi alabiliyor?

Kaç kişi çocuğuna yediriyor?

Milyonlarca çocuk artık makarna bile yiyemeyecek durumda. Çünkü 1 kilo makarna 40-50 lira.

Hollanda'nın savaş nedeniyle yaşadığı açlık kışını Türkiye, bir siyasi partinin saçma sapan ekonomi modeli ile yaşıyor.

Tek bir kişinin dayatması ile faizin enflasyona neden olduğunu iddia edip, koca ülkeyi enflasyon ateşi ile yakan ve milyonları fakirleştiren bir siyasi iktidar.

AKP, elbette tarihin tozlu raflarında yer alacak.

Elbette yarın AKP'nin uyguladığı bu ekonomi politikalarının ne kadar saçma olduğu yazılacak çizilecek.

Ancak olan bir nesile oluyor. AKP ile gözünü açıp hayatlarının en değerli 20 yılını geçiren gençlere…

1 kilo sıradan makarnanın 50 liraya satıldığı ülkede dana bonfile 535 liradan satılıyor.

Hem de indirimli fiyatı.

Son 10 yılda kaç kişi bonfile alıp yedi?

Kaç çocuk bu ekonomik koşullarda bonfile yeme şansına sahip?

AKP, adalet ve kalkınma iddiasıyla bir ülkeye açlık kışını yaşattı. Bu kış elbette bitecek ama ya bu çocukların yetersiz beslenmesiyle yıllar sonra ortaya çıkacak rahatsızlıkları?

İşte onun vebali ve günahı sadece bu ülkeye açlık kışı yaşatan siyasi parti ve onun politikalarını uygulayanlar değil, aynı zamanda futbol takımı tutar gibi körü körüne bir siyasi partiyi bu ülkeye kader yapanların da boynunadır…

Ben şahsen hakkımı; bu ülkeye açlık kışı yaşatanlara da, onları destekleyenlere de helal etmeyeceğim…