Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün yeni aşkı oldu

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sıkça gündem olan yönetmen Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz aylarda 5 yıllık ilişkilerini bitirmişti.

Onur Ünlü sonrası aşk hayatı hızlanan Hazal Ergüçlü, Onur Ünlü'den ayrılır ayrılmaz birlikte olduğu Jakuzi'nin solisti Kutay Soyocak’tan da ayrıldı.

Ergüçlü, bu kez Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Efe Çelik ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ergüçlü, DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik ile asansörde çektiği fotoğrafı sosyal medyası hesabında yayınlayarak yeni aşkını herkese ilan etti.

Asansörde selfie çeken ikiliden Dj Artz'ın, Ergüçlü'nün paylaşımına "Yorum gerginliği" yorumunu yazması da dikkat çekti.