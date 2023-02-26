Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli görevi bıraktı. Oyuncularla vedalaştı

Alanyaspor'un Galatasaray'a 4-2 yenildiği maçın ardından Frencesco Farioli flaş bir karar aldı.

HAZIRLIK MAÇI SONRASI VEDALAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alanyaspor'da teknik direktör Farioli görevini bıraktı. İtalyan teknik adamın Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi.

AĞUSTOS 2020'DE SERÜVENİ BAŞLAMIŞTI

Ağustos 2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük'te görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü. Aralık 2021'de Bülent Korkmaz'ın yerine göreve başlayan Farioli, Alanyaspor'da 47 maça çıktı ve 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 1.55 puan ortalaması yakaladı.