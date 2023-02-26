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Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli görevi bıraktı. Oyuncularla vedalaştı

Alanyaspor'un Teknik Direktörü Frencesco Farioli, görevi bıraktı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 22:34
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Farioli Alanyaspor'dan istifa etti.

Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli görevi bıraktı. Oyuncularla vedalaştı
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Alanyaspor'un Galatasaray'a 4-2 yenildiği maçın ardından Frencesco Farioli flaş bir karar aldı.

HAZIRLIK MAÇI SONRASI VEDALAŞTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alanyaspor'da teknik direktör Farioli görevini bıraktı. İtalyan teknik adamın Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi.

AĞUSTOS 2020'DE SERÜVENİ BAŞLAMIŞTI
Ağustos 2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük'te görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü. Aralık 2021'de Bülent Korkmaz'ın yerine göreve başlayan Farioli, Alanyaspor'da 47 maça çıktı ve 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 1.55 puan ortalaması yakaladı.

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