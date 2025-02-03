Fark yaratan iş insanı olmanın canlı örneği

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, sadece para kazanmakla meşgul iş insanlarımızdan biri değil. Bu özelliği onu iş dünyasında farklı bir yere konumlandırıyor. Kültür sanata olan düşkünlüğü bu alana katkılar sunmasını da sağlıyor. Uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla uğraşan Bülent Eczacıbaşı, kaleme aldığı kitaplarla da iş hayatındaki deneyimlerini paylaşmayı sürdürüyor.

İş dünyasını merak edenler, iş hayatını yeni atılan ya da atılmayı düşünen gençler için kaleme aldığı, “İşim Gücüm Budur Benim” kitabıyla başlattığı yolculuğa, “Aklımızda Bulunsun” ile devam eden Bülent Eczacıbaşı, kitaplarına bir yenisini daha ekledi.

İş hayatında ellinci yılını kutlayan Bülent Eczacıbaşı, iş insanlarını hedef alan yeni denemelerini “Biraz Daha Düşününce” adıyla kitaplaştırdı.

Her konuya sorgulayıcı bir bakış açısından, ince bir mizah duygusuyla eğilen Bülent Eczacıbaşı, bu kitabında liderlik, motivasyon, müşteri mutluluğu gibi iş dünyasının temel meselelerini farklı boyutlarıyla tartışıyor. Aynı zamanda aptalca sorular sorma, başarılardan ders alma, özgünlük krizi gibi pek değinilmeyen meseleleri de gündeme taşıyor. Kitapta, sadece yönetim guruları, SWOT analiziyle evlenenler, tutku konusunu aldatmaca bulan gençler, kontrolden çıkmış egolar yok; maestrolar, filozoflar, fotoğrafçılar ve kediler de var.

Keyifli, küçük düşünce gezilerine bir davet niteliğindeki kitabıyla ilgili olarak Bülent Eczacıbaşı şu değerlendirmeyi yapıyor:

Biraz Daha Düşününce, hiçbir şeyin göründüğü kadar basit olmadığını anlarız. Sonra, biraz daha düşününce, araştırınca, öğrenince, hiçbir şeyin korktuğumuz kadar karmaşık olmadığını görürüz. Bulanık bir tablo gözümüzün önünde yavaş yavaş netleşir. Bir bütünün nasıl ayakta durduğu, nasıl işlediği sır olmaktan çıkar; sınırlarını, parçalarını, aralarındaki ilişkiyi fark etmeye başlarız.

Bağlantıları çözümledikçe ilgimiz artar, daha derinlere inmek isteriz. Bakarız ki ayrıntıların, inceliklerin sonu yok; Sokrates gibi, "Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir” diyerek başladığımız noktaya döneriz.

Bazen de Goethe'nin ölümsüz kahramanı Dr. Faust'un yıllarını felsefeye, hukuka, tıbba, ilahiyata verdikten sonraki yakınmaları aklımıza gelir:

“Sonunda ne oldum, bir budala zavallı!

Beceremedim eskisinden daha akıllı olmayı.”

Oysa ne ümitsizliğe düşmenin ne de kendimizi Mefisto'ya teslim etmenin anlamı vardır. Evrenin sonsuzluğu karşısında düşünmenin ve öğrenmenin amacı biraz daha aydınlanmaktan, bilincimizi ve duyarlılığımızı artırmaktan, işimizi biraz daha iyi yapmaktan başka ne olabilir?

İş yaşamı böyle keşif gezilerini sıkça zorunlu kılar. Kendi deneyimlerimden esinlenen bazı notlarımı “Aklımızda Bulunsun” adlı kitabımda toplamıştım. Benzer denemelerden oluşan bu kitap onun devamı niteliğini taşıyor. Okurlarımın da bu küçük gezilerden benim kadar keyif almalarını diliyorum.

İŞ HAYATINDA YARIM ASIR

Çalışma yaşamına 1974 yılında başlayan Bülent Eczacıbaşı, halen Yönetim kurulu başkanı olduğu Eczacıbaşı Topluluğu’nun çeşitli kuruluşlarında yönetim görevlerinde bulundu. 1991-1993 yıllarında Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2001 yıllarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, 1993-1997 yıllarında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2008 yıllarında ise İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Fransız Devlet Nişanı (Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur) ve İtalya Cumhurbaşkanlığı Dayanışma Nişanı (Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia) sahibidir.

Imperial College Londra kimya bölümünden lisans, Massachusetts Institute of Technology’den kimya mühendisliği yüksek lisans derecelerini alan Bülent Eczacıbaşı halen, TÜSİAD ve İEİS’in Onursal Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Onursal Üyesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Onur Üyesi, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. Aynı zamanda, İstanbul Modern Sanat Müzesi’ni bünyesinde bulunduran İstanbul Modern Sanat Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TESEV Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

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Fırtınadan, hesaplaşmaya

Doğu Avrupa’da yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı, Ortadoğu’da Hamas-İsrail çatışması sonrası bölgede gerçekleşen katliamlar, yıllardır Suriye’de olanlar… Peki ya sonrası? ABD, Rusya, Çin gibi “büyük aktörler” ve Türkiye’nin çevresinde yaşananlar karşısında ne yapacağı sorunu ise apayrı bir başlık. Cem Gürdeniz, “Avrasya’da Jeopolitik Hesaplaşma” adlı yeni kitabında son yıllarda yaşanan bildiğimiz gelişmelerin haricinde bilmediğimiz detayları da değerlendirerek tüm süreci analiz edip Türkiye’nin ne yapması gerektiğini ele alıyor.

Ekim 2022’den sonra, genelde Avrasya’daki jeopolitik hesaplaşmaya gidişin 26 Mayıs 2024 tarihine kadar söz konusu olan ana olay ve hatlarını sunan makalelerine bu kitapta yer verdiğini belirten Cem Gürdeniz çarpıcı yorumlarını şöyle sürdürüyor:

Bundan önceki kitabımın adının “Jeopolitik Fırtına” olduğunu hatırlatırsam neden bu kitabın adını Avrasya’da Jeopolitik Hesaplaşma olarak belirlediğim ortaya çıkar. Fırtına artık hesaplaşma dönemine girmiştir. Dilerim 100 yıldır savaş görmeyen, II. Dünya Savaşı gibi milyonları yok eden bir savaşın dışında kalabilmeyi başaran Cumhuriyetimizin yaşayan nesilleri olarak, coğrafyamızın ve tarihimizin gücünü kullanarak jeopolitik hesaplaşmanın dışında kalırız. Ancak unutulmamalıdır ki, Avrasya’nın kilit ülkesi olarak bu hesaplaşmada Atlantik güçlerinin yanında savaşmamız için her türlü baskı, sindirme, tehdit ve gerekirse silahlı güç ile tehdit metotları kullanılacaktır.

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