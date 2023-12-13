Faruk Koca'dan sonra bir skandal daha. Kulüp başkanı rakip futbolcuya saldırdı

GMG Kastamonuspor-Karaman FK maçında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

KULÜP BAŞKANI SAHAYA DALDI

24 yaşındaki GMG Kastamonu Spor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün mücadelenin devre arasında sahaya daldı.

TEHİDT ETTİ

Karaman Futbol Kulübü futbolcusu Ahmet Karademir’in üstüne yürüyen genç başkan Karademir’i kafası ile itti, sözlü taciz ve tehditlerde bulundu.

SPİKER OLAYI TAM TERSİ ŞEKİLDE ANLATTI

Maçı anlatan spiker ise olayı tam tersi bir şekilde anlatması izleyenleri hayrete düşürdü.

Karaman Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "11.12.2023 tarihinde MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında gerçekleşen Süper Lig müsabakasının ardından Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtmek ve üzüntülerimizi Türkiye Futbol Ailesinin tüm üyeleri ile paylaşmak isteriz. Benzer şekilde, 10.12.2023 tarihinde GMG Kastamonuspor ile Karaman FK arasında gerçekleşen TFF 2. Lig Kırmızı grup müsabakasının devre arasında, GMG Kastamonuspor başkanı Enes Aygün akreditasyon kartının da vermiş olduğu yetkiye dayanarak “maçın devre arasında” “saha içerisine” girmiş, oyuncumuz Ahmet Karademir’e sözlü ve fiziki olarak müdahalede bulunmuştur. Futbolcumuza menfur ve galiz sözler söyleme cüreti gösteren sevgili başkanın bu tavrı bizi son derece üzmüştür. Bu eylemin, gözlemci raporlarında yer aldığını ve gerekli yaptırımın federasyonumuzun yetkili kurumlarının takdiri ile uygulanacağından şüphe duymadığımızı ifade ederken, GMG Kastamonuspor sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın görüntülerini değerli kamuoyu ile paylaşmayı görev biliyoruz. Açık bir şekilde görüldüğü üzere, GMG Kastamonuspor başkanının “maçın devre arasında” ve “saha içerisinde” futbolcumuza karşı gerçekleştirdiği eylemin ilgili yayının spikeri tarafından kamuoyunu yanıltıcı şekilde futbol severlere aksettirme çabasını da en basit tabirle akıl tutulması olarak ifade etmek isteriz. Son olarak, 11.12.2023 tarihinde gerçekleşen ve futbol tarihimizde kara bir leke olarak hatırlayacağımız saldırıyı tekrardan kınıyor, futbolumuzun tüm paydaşlarını karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde hareket etmeye davet ediyoruz" denildi.