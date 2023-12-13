Collina'dan Halil Umut Meler isyanı

Kaynak: Haber Merkezi
Collina'dan Halil Umut Meler isyanı
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'e destek verdi.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Ankaragücü başkanı Faruk Koca’nın Halil Umut Meler'e yönelik yaptığı saldırı hakkında sert konuştu.

"ANKARA'DA YAŞADIKLARINI HAK ETMEDİ"
Halil Umut Meler ile FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda geçirdikleri beraber geçirdikleri zamanı anlatan Collina, "Çok iyi bir hakem ve çok iyi bir insan. Ankara'da yaşadıklarını hak etmedi." ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ"
Meler’in yalnızca görevini yaptığını söyleyen Collina, "Halil Umut Meler'in saldırganlar tarafından tekmelendiği sırada yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki morluk görüntüleri korkunç." dedi.

"HAKEM DÖVÜLEMEZ"
Alt liglerde hakemlere daha kötü muameleler yapıldığı belirten Collina, "Onlar bilinmiyor. Bunların büyük çoğunluğu kariyerlerinin başındaki genç hakemler. Geçen ay Londra'da 'hakemlere yönelik şiddet, sözlü ve fiziksel tacizin futbolun geleceğine mal olabilecek bir kanser olduğunu' söyledim. Verdiği karar yanlış bile olsa bir hakem dövülemez. Bir penaltı atışı yüzünden arabası bombalanamaz ya da ateşe verilemez. Maalesef bu bir abartı değil çünkü bazı ülkelerde bunlar nadiren de olsa yaşanıyor." İfadelerini kullandı.

"KANSERİ DURDURALIM"
Gösterdiği destek dolayısıyla FIFA başkanı Infantino'ya teşekkürlerini ileten Collina, "çok geç olmadan, kanser futbolu öldürmeden harekete geçme" çağrısında bulundu.

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