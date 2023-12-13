Beşiktaş'tan Lugano maçı öncesi sakatlık açıklaması. 7 eksik birden

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Lugano maçı öncesi sakatlık açıklaması. 7 eksik birden
Yarın deplasmanda Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta mücadele öncesi sakatlıklar hakkında bilgi verildi.

Editör: Oğuz Yörük

Yarın deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Beşiktaş'ta mücadele öncesi sakatlıklar hakkında bilgi verildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sol dizinde eklem içi sıvı artışı olan Mert Günok, sağ dizinde arka kapsüler yaralanması tedavisi devam eden Omar Colley, sol alt adale sakatlığından dolayı tedavisi süren ve ayak bileğinde bağ yaralanması olan Gedson Fernandes, besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Ante Rebic, sahaya dönüş çalışmalarına devam eden; Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaktır. Siyah-beyazlılarımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol alt baldır arka adalesinde (soleus) birinci derece yaralanma tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal’ın durumu maç saatinde belli olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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