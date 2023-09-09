Fas'taki deprem anı. Saniye saniye kameraya yansıdı

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk tespitlere göre 632 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğu belirtildi.

KAYNAK: AA
Fas'taki deprem anı. Saniye saniye kameraya yansıdı

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 632 kişi hayatını kaybetti.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 632 kişinin öldüğü, 153 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

"El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

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