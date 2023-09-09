Fas'taki depremde can kaybı 820’ye, yaralı sayısı 672’ye yükseldi

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 820’ye, yaralananların sayısı 672’ye yükseldi.

KAYNAK: İHA
Fas'taki depremde can kaybı 820’ye, yaralı sayısı 672’ye yükseldi

Fas’ın popüler turizm merkezi Marakeş'in yaklaşık 72 kilometre güneybatısında, El-Huz bölgesinde yerel saatle 23.10 sıralarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son yüzyılda görülen en büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 820’ye, yaralı sayısının ise 672’ye yükseldiği bildirildi. Çok sayıda bina yıkılırken, halk ikinci deprem korkusuyla geceyi dışarda geçirdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Marakeş'teki eski şehri çevreleyen tarihi surların bazı kısımlarında ise hasar meydana geldi.

Marakeş'te kan bağışı çağrısının ardından kan merkezine akın eden halk, uzun kuyruk oluşturdu.

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DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI

ABD Başkanı Joe Biden depremde hayatını kaybedenlerin acısını paylaştığını ifade ederek ülkesinin "gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır" olduğunu belirtti.

Biden, "Fas'taki depremin yol açtığı can kaybı ve yıkımdan derin üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Fas hükümetine taziye mesajı gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkesinin yardıma hazır olduğunu dile getirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Başkan Vladimir Putin Rusya'nın "dost Fas halkının acısını ve yasını paylaştığını" söyleyerek başsağlığı diledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'a dayanışma mesajı verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Fas'a "en derin taziyelerini" gönderirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Fas halkına gerekli her türlü yardımın sağlanması talimatı verdi.

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2004’TEKİ DEPREMDE DE 600’DAN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

7.2’lik deprem, Fas'ta 24 Şubat 2004'te meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki Al Hoceima depreminden bu yana yaşanan en ölümcül deprem oldu. 2004’teki depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi yaralanmış, yaklaşık 15 bin kişi evsiz kalmıştı. Fas tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı depremi ise 29 Şubat 1960'ta meydana gelmişti. Agadir kenti yakınlarındaki 5.8 büyüklüğündeki depremde 12 binden fazla can kaybı yaşanmış, en az 35 bin kişi evsiz kalmıştı.

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