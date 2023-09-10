Fas'taki deprem faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saniyelerle yaşama tutundu

Fas'ta dün meydana gelen depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir seyyar satıcının saniyelerle çöken binanın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fas'taki deprem faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saniyelerle yaşama tutundu

Fas'ta dün akşam yerel saatle 23.10 civarında deprem oldu. Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki El-Huz eyaletinde meydana gelen deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde 7.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Birçok şehrin harabeye döndüğü ülkede ölü ve yaralı sayısı artarken, deprem anında kaydedilen yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 59'A YÜKSELDİ

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 12’ye, yaralananların sayısının 2 bin 59’a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, yaralılardan bin 404 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedilirken, en yüksek ölümlerin El-Huz bölgesinde ve Taroudant şehrinde yaşandığı ifade edildi.

Artçı sarsıntılardan korkan depremzedelerin geceyi kamplarda geçirdiği ve yiyecek ve su sıkıntısı çektiği bildirildi. Yolların kayalar ve enkazlarla dolu olması nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen yerlere ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

Öte yandan, şiddetli sarsıntılar Rabat, Kazablanka ve Essaouira gibi kıyı kentlerinde de hissedildi.

ÜLKE TARİHİNDE SON YÜZYILDAKİ EN BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerel saatle 23:00 sularında meydana gelen depremin ön büyüklüğünün 6,8 olduğunu ve sarsıntının birkaç saniye sürdüğünü belirtti. Fas Ulusal Sismik İzleme ve Uyarı Ağı bunu Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğünü 7 olarak ölçtü. ABD ajansı, 19 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının meydana geldiğini açıkladı.

Her iki ölçümün de Fas'ın son yıllarda gördüğü en güçlü sarsıntılar olduğu öğrenildi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük Deprem olduğunu duyurdu.

YENİ GÖRÜNTÜLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Fas'taki deprem anlarına ilişkin yeni görüntüler medyada yer bulmaya devam ediyor. Bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen son görüntülerde, deprem anında insanlar koşuştururken, bir esnafın aniden çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

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