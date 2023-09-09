Fas'taki depremde 632 kişi hayatını kaybetti. Ülke tarihinin en büyük depremi ile karşı karşıya

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 632 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.

Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

Bu arada ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

DEPREM, PEK ÇOK KENTTE HASARA YOL AÇTI

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

"El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.

Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

MARAKEŞ DEPREMİ ÜLKE TARİHİNDE SON YÜZYILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyılın en büyük depremi olduğunu söyledi.

Fas resmi ajansı MNA'ya konuşan Enstitü Başkanı Cabur, depremin merkez üssünün Marakeş'in 80 kilometre güneybatısındaki El-Huz bölgesi olduğunu ve 400 kilometrelik alanda hissedildiğini belirtti.

Enstitü'nün yüzyıldan bu yana ilk kez bu büyüklükte bir depremi kaydettiğine dikkati çeken Cabur, depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu vurguladı.

Cabur, yüzlerce artçı sarsıntı yaşandığını, bunların en güçlüsünün ise 6 büyüklüğünde olduğunu, ancak artçıların büyük çoğunluğunun hissedilmediğini aktardı.

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin öldüğü, 153 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ölenlerin büyük çoğunluğunun Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Şişava kentlerinden olduğu kaydedildi.

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.

Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, Fas'taki kurtarma ekipleri de yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin, yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.