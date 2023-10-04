Fatih Altaylı açıkladı: Marketlere TÜİK'in telefonla verdiği talimat ortaya çıktı

Fatih Altaylı, TÜİK’in gıda enflasyonunu düşük göstermek için TÜİK yetkililerinin denetim zamanında marketleri arayıp birkaç gün zam yapmamasını hatta fiyatlarda indirim yapmalarını istediklerini belirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Altaylı açıkladı: Marketlere TÜİK'in telefonla verdiği talimat ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, TÜİK'in gıda enflasyonunu düşük göstermek için marketlere müdahale ettiğini iddia etti. Altaylı, "Enflasyon için fiyat toplayan TÜİK’in denetim zamanında marketlere telefon geliyormuş. ‘Bu birkaç gün etiketleri artırmayın, fiyatları düşürün’ diye" şeklinde konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, enflasyon eylülde yüzde 4,75 artarken yıllık bazda ise yüzde 61,53'e yükseldi.

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen TÜİK, Eylül 2023 döneminde gıda enflasyonunu ise yüzde 75,14 olarak açıkladı.

Ancak bu enflasyon rakamları, yurttaşın derin şekilde hissettiği hayat pahalılığını yansıtmaktan oldukça uzakta kaldı.

MARKETLERDE 'TÜİK' AYARLI İNDİRİM

Gazeteci Fatih Altaylı da TÜİK ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Youtube kanalında konuşan Altaylı, TÜİK'in gıda enflasyonunu düşük göstermek için marketlere müdahale ettiğini ifade etti.

Ünlü bir marketin üst düzey yöneticisinden aldığı bilgileri paylaşan Altaylı, "Enflasyon için fiyat toplayan TÜİK’in denetim zamanında marketlere telefon geliyormuş. ‘Bu birkaç gün etiketleri artırmayın, fiyatları düşürün’ diye" şeklinde konuştu.

Altaylı, market fiyatları ve TÜİK hakkında şu sözleri söyledi:

“Bildiğim kadarıyla ENAG’la TÜİK aynı enflasyon sepetini kullanıyorlar.

Yani aynı ürünlerin fiyatlarına bakıyorlar. Fakat şunu da biliyoruz, ben bunu çok önemli bir market zincirinin en üst düzey yöneticisinden öğrenmiştim.

Denetim zamanı bu enflasyon TÜİK’in fiyat toplayanları var. Denetim zamanı marketlere telefon geliyormuş. Bu birkaç gün fiyatlarınızda bir düşük yapın, bir düşüş yapın.

Etiketleri arttırmayın etiketleri geriletin falan.”

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