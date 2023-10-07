Fatih Altaylı’nın sözleri Güldür Güldür’ün meşhur skecini akıllara getirdi

Editör: İsa Karaaslan

Kendi Youtube kanalında yayınlara başlayan gazeteci Fatih Altaylı’nın zenginler ile ilgili sözleri dikkat çekti. Sokrates Youtube kanalında Mehmet Demirkol’un sorularını yanıtlayan Altaylı zenginliği başa bela olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ben zenginleri tanıyorum. Zenginler mutlu değiller. Bak, yemin ediyorum ki mutlu değiller. O kadar para başa bela. Zenginsin, çok da mutlusun. Yeni tekne almışsın 65 metre… San Juan Körfezi’nde tekneyi park etmişsin, botla kıyıya inmişsin, genç sevgilinle oturuyorsun yanına 85 metre tekne geliyor. 20 metre daha ufaksın… O sana bakıyor böyle ‘Ulan aşağılık herif ‘ diyor, ’50 metrelik teknedesin’ diyor. Onun yanında da 2 tane top model var. Diyorsun ki ‘Allah kahretsin daha çok çalışmam gerekiyor’.

Tam o çok havalıyken bir Arap şeyhi geliyor 150 metre tekneyle… Bu zenginlik gerçekten başa bela… Yani belli bir insana iyi yaşayacağı iyi geçinebileceği bir para hakikatten iyi bir şeydir. Ama bundan fazlası hammaliyet.”

AKILLARA GÜLDÜR GÜLDÜR’DEKİ O SKEÇ GELDİ

Altaylı’nın zenginler ile ilgili sözleri sonrası Güldür Güldür’de yayınlanan bir skeç geldi. Geçen yıl yayınlanan “Fakir ama huzurlu” adlı skeçte kahvede oturan 3 kişi zenginlerin aslında mutsuz olduğunu konuşuyordu. Sonra içeri giren bir zengin ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunu anlatınca kahvedekiler büyük üzüntü yaşadı.

Söz konusu skeç sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.