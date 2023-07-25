Ankara gazeteciliğinin ağır abisi Orhan Uğuroğlu AKP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını işaret etti

Gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun AKP’nin İstanbul ve Ankara adaylarını işaret eden açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Ankara gazeteciliğinin ağır abisi Orhan Uğuroğlu AKP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını işaret etti

Siyaset arenasında tüm gözler 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Partiler bu çerçevede programlarını belirleyip aday belirleme sürecine girdiler. Partilerin genel seçimlerde olduğu gibi ittifakları devam ettirip ettirmeyecekleri ise merak konusu.

Tüm bu gelişmelerin içerisinde Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’ndan çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Uğuroğlu, yaptığı videolu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gözler siyasette yerel seçime çevrildi. 31 Mart 2024’te yerel seçim yapılacak. Peki, İstanbul ve Ankara’da kimler belediye başkanı adayı gösterilecek. Şimdi size İstanbul için AK Parti’nin Belediye Başkanını açıklıyorum. Tevfik Göksu. Bu aday neredeyse kesinleşti. Karşısında Ekrem İmamoğlu mu olacak, siyasi yasak gelirse başka birisi mi olacak bunu başka bir programda anlatırım.

Ankara’da büyükşehir belediye başkanlık yarışında kimler var? Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin adayını açıkladı. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş biliyorsunuz İYİ parti lideri Meral Akşener tarafından 2019’da aday gösterilmiş CHP onaylamış ve Millet İttifakı’nın adayı olmuştu. CHP ‘nin adayı İYİ Parti’nin de desteği ve onayıyla Ankara’da Mansur Yavaş.

Şimdi günün sorusu şu; AKP’nin Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak? Yarın açıklayacağım. Yarın bombayı patlatıyorum.”

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